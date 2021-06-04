Пресс-служба «Ростеха» сообщила о разработке нового боеприпаса, который предназначен для защиты от высокоточного оружия.

Как сообщается, разработку новинки осуществил АО «ЦНИИТОЧМАШ», который входит в госкорпорацию «Ростех». Когда появляется угроза, боеприпас следует выстрелить в нужном направлении. В итоге там создаётся завеса аэрозольно-дипольных помех, которая мешает неприятелю осуществить наведение своего оружия.

В будущем разработку могут задействовать в оборонительном вооружении как уже имеющейся бронетехники, так и в будущих образцах. Также указывается, что применение боеприпаса возможно в любых условиях климата.

Планируется, что продемонстрируют боеприпас на форуме «Армия-2021». Государственные испытания должны быть завершены уже в этом году.

Ранее мы сообщали, что Ростех” начал испытания новой высокоточной ракеты «Монолит». Во время испытаний планируется уточнить все характеристики ракеты.