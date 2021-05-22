Научно-производственный концерн «Техмаш», входящий в структуру «Ростеха», приступил к государственным испытаниям макетов авиационной высокоточной ракеты «Монолит». В настоящий момент процесс ее создания подошел к этапу эскизно-технического проектирования.

Если испытания завершатся успешно, то «Техмаш» перейдет к организации опытно-конструкторских операций. Тогда же будут озвучены сроки создания действующих прототипов новой ракеты и источники финансирования проекта. Сейчас в ходе испытаний макетов уточняются все характеристики боеприпаса.

Параметры ракеты держатся в строжайшей тайне. Известно лишь, что «Монолит» наделят возможностью корректировать полет на завершающем отрезке траектории для максимально точного поражения цели.