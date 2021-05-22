читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Научно-производственный концерн «Техмаш», входящий в структуру «Ростеха», приступил к государственным испытаниям макетов авиационной высокоточной ракеты «Монолит». В настоящий момент процесс ее создания подошел к этапу эскизно-технического проектирования.

Если испытания завершатся успешно, то «Техмаш» перейдет к организации опытно-конструкторских операций. Тогда же будут озвучены сроки создания действующих прототипов новой ракеты и источники финансирования проекта. Сейчас в ходе испытаний макетов уточняются все характеристики боеприпаса.

Параметры ракеты держатся в строжайшей тайне. Известно лишь, что «Монолит» наделят возможностью корректировать полет на завершающем отрезке траектории для максимально точного поражения цели.

Вам может понравиться

Мальдивские острова могут исчезнуть к концу XXI века

Власти Мальдив 19 мая объявили, что островам грозит полное исчезновение. Об этом сообщила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна. Как она указала, Мальдивские острова сейчас являются
  • Анна
  • 20.05.2021
  • читать 1 минуту

Создаваемый в России уникальный комплекс ПВО станет единственным оружием в мире против “роя” беспилотников

Портал Avia.Pro рассказал о единственном в мире комплексе противовоздушной обороны, который способен уничтожать целые стаи беспилотных летательных аппаратов. Эксперты заявляют, что он разрабатывается в России и уже к 2025 году

Baijiahao: Китайцы объяснили страх ВВС США идти войной на РФ

Соединенные Штаты с завидным постоянством делают антироссийские заявления и даже все чаще упоминают возможное вооруженное противостояние с РФ. Однако на самом деле никакой войны не будет, так как американцы боятся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 мая – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 22 мая – ясно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 мая – ясно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 мая – пасмурно, до 19 °C | Королев: погода, 22 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 22 мая – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 22 мая – пасмурно, до 18 °C |