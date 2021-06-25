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Если Великобритания попытается повторить инцидент с вторжением своих боевых кораблей в территориальные воды России, бомбометание будет проводиться уже по цели, а не по курсу ее движения. Такое заявление сделал глава представительства РФ на венских переговорах по безопасности Константин Гаврилов.

Он также назвал Великобританию «бывшей владычицей морей» и выразил возмущение заявлениями о том, что боевой корабль не нарушал никаких норм международного права. Размышления британских властей об «украинских территориальных водах» не имеют никакого значения, так как и Крым, и воды вокруг него контролируются Россией.

Напомним, что в результате инцидента эсминец HMS Defender покинул границы РФ. Но для этого пришлось предпринимать радикальные меры – открывать предупредительный артиллерийский огонь с российского сторожевика, а также осуществлять сброс фугасных бомб с самолета Су-24С.

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