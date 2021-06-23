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Ирина Волынец, являющаяся уполномоченной по правам ребёнка в Татарстане, а также основательницей Национального родительского комитета, считает необходимым ввести в России новые выплаты многодетным семьям.

Согласно её предложению, размер этой выплаты – 100 тысяч рублей. Она должна выплачиваться семьям ежегодно до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, либо пока он не закончит образовательное учреждение, обучаясь в очном формате.

Как считает Волынец, новая мера поддержки популяризует многодетные семьи, а также весьма им поможет. Обосновывая необходимость пособия, Волынец рассказала, что в семьях, чем больше в них детей, тем меньше на каждого приходится денег и выплата поспособствует устранению этого фактора. Также она заявила, что эту выплату нужно будет включить в федеральный закон «О статусе многодетной семьи» после его принятия.

Недавно россиянам рассказали, что они могут лишиться выплат на детей. Такая ситуация может возникнуть из-за того, чтобы были изменены правила получения пособий.

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