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Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов предупредил россиян, которые имеют детей, что они могут лишиться некоторых положенных им выплат. Его предупреждение передаёт издание «Прайм».

Согласно его заявлению, речь идёт о семьях, которые имеют детей в возрасте от трёх до семи лет. Им положена ежемесячная выплата, однако из-за новых правил получения пособия, которые начали действовать в этом году, некоторые семьи могут лишиться этих выплат.

Как указал юрист, для получения пособия учитывается среднедушевой доход, а также имущественная обеспеченность семьи. При этом учитывается всё, чем семья владеет – квартиры, дома и земельные участки, прочее недвижимое имущество, банковские вклады, автомобили, и так далее. Кроме того, было введено правило «нулевого дохода». То есть, семьи, в которой родители детей не работают без уважительной причины, не могут рассчитывать на пособие.

По словам Денисова, такие изменения вводились для того, чтобы выплаты получали те россияне, которым деньги действительно нужны. Однако это привело к тому, что некоторые нуждающиеся остались без выплат.

Ранее мы сообщали об изменениях в выплате пособия в размере 10 тысяч на первоклассников. Выплата была рассчитана на тех школьников, кому в марте 2021 года исполнилось шесть лет. Теперь же в указ были внесены корректировки.

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