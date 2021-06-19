Член совфеда от Крыма Ольга Ковитиди в интервью радио «Говорит Москва» дала комментарий недавней шутке со стороны Украины, которая касалась затопления полуострова.

Как отмечается, некоторое время назад несколько районов Крыма были затоплены из-за прошедшего сильного циклона. Алексей Данилов, являющийся секретарём СНБО Украины, заявил, что жители полуострова в настоящее время не представляют, что им делать с водой, которую они уже давно просили.

В ответ Ковитиди сообщила, что видит украинский кризис в сфере интернет-коммуникаций и в конфессиональном сообществе. Она отметила, что кризисные процессы достигли самой высокой точки в области политики, и указала, что подобные заявления от политиков в цивилизованном обществе невозможно представить.

Ранее мы сообщали, что Андрей Данилов рассказал о затоплении в Крыму, а также в украинской Керчи и Ялте. Кроме того, он высказался насчёт климатических изменений на Украине.