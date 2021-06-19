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Наводнения в Ялте и Керчи стали объектом для шуток секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова. Он заявил, что Господь Бог услышал мольбы крымчан, которые долго просили воду и исполнил их желание.

«Там столько сегодня воды — они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», – заявил глава СНБО.

Кроме того, он высказался по вопросу климатических изменений на Украине. По словам Данилюка, Совбез намерен заниматься этой проблемой. Он был бы совершенно не против оказывать влияние на все происходящие в стране процессы, однако оказывать воздействие на климат ему не дают ограниченные полномочия.

18 июня в Крыму был введен режим Чрезвычайной ситуации. В ночь на пятницу на полуострове прошли дожди, перекрывшие месячную норму осадков. Это привело к подтоплению трех сотен домов. В Ялте в результате стихии один человек погиб и еще восемь оказались в больнице с серьезными повреждениями.

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