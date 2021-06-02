Белорусского оппозиционера Романа Протасевича объявили в розыск на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В разрушенном луганском аэропорту появились соответствующие объявления с его фотографией.

Рассказал об этом глава «Патриотической ассоциации Донбасса» Алексей Селиванов. Он отметил, что те люди, которые делают из Протасевича мученика, глубоко ошибаются. Потому что он обычный каратель, который убивал жителей ДНР и ЛНР, совершал другие преступления.

Напомним, что уголовное дело в отношении Протасевича прокуратура ЛНР возбудила 27 мая. Следствие сообщает, что в 2014 году нынешний белорусский блогер состоял в рядах батальона «Азов», который в Донбассе признан террористической организацией. По имеющимся у следствия данным, Протасевич занимал должность заместителя командира связи и принимал непосредственное участие в боевых действиях.

В результате обстрелов из тяжелого артиллерийского оружия, которые осуществлял Протасевич, погибли и были серьезно ранены жители республики. Поэтому следователи намерены допросить его. Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже заявил, что предоставит луганской прокуратуре такую возможность.