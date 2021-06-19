Журналист Ян Энгельгард в статье, опубликованной изданием Mysl Polska, заявил об «огромной травме», которая была вызвана встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Согласно его заявлению, в польских «элитах» и руководящих органах существует кризис, который также влияет и на внешнюю политику. Он указал, что практически все политики и аналитики считают, что Россия планирует напасть на Польшу, и это случится, рано или поздно. По словам журналиста «этот мрачный сценарий снится им по ночам».

Кроме того, Энгельгард отметил, что власти Польши устраивают истерию, стоит только появиться перспективе для осторожной перезагрузки отношений между США и Россией. В итоге они начинают говорить о «предательстве Запада» и «московском вторжении». Такие мнения начали звучать только громче после саммита Путина и Байдена.

Ранее мы сообщали, что в Польши раскритиковали решение США отказаться от санкций в отношении газопровода “Северный поток-2”. Также было отмечено, что Польша изо всех сил пыталась помочь затормозить строительство газопровода, но это оказалось зря.