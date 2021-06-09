Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Джо Байдена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и выразил разочарование действиями американского лидера.

Он заявил, что Польша делала все возможное, чтобы помочь администрации президента США притормозить строительство «Северного потока-2», но оказалось, что эти усилия были напрасными.

Моравецкий считает, что Байдену не удастся наладить отношения с ЕС отменой санкций против «Северного потока». Польский премьер заявил, что американский президент угодил Германии, однако ФРГ – это не вся Европа. Интересы Берлина сейчас совпадают не столько с Евросоюзом, сколько с Россией и абсолютно не соответствуют трансатлантическим стратегиям.

Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ни у кого уже нет сомнений, что «Северный поток-2» будет достроен и введен в эксплуатацию.

Вам может понравиться

Виталий Милонов назвал “правильным” задержание видеоблогера Юрия Хованского

В среду в Санкт-Петербурге был задержан 30-летний видеоблогер Юрий Хованский, который в прошлом году исполнил песню о Норд-Осте и опубликовал ролик в сети. Задержание прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он

Офис Зеленского опроверг наличие разногласий между Киевом и Вашингтоном

Первоначальная версия пресс-релиза с результатами телефонных переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена составлялась на основе «атмосферы беседы», а не фактов, заявили представители Офиса президента Украины. Позже в документ внесли правки,

Многодетная мать из Подольска получила субсидию и купила шестикомнатную квартиру

Жительнице Подольска, которая в одиночку воспитывает 7 детей, удалось приобрести 6-комнатную квартиру, получив от государства субсидию в размере 10 000 000 рублей. Многодетная мать ранее проживала в одной из комнат
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 23 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C |