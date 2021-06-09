Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Джо Байдена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и выразил разочарование действиями американского лидера.

Он заявил, что Польша делала все возможное, чтобы помочь администрации президента США притормозить строительство «Северного потока-2», но оказалось, что эти усилия были напрасными.

Моравецкий считает, что Байдену не удастся наладить отношения с ЕС отменой санкций против «Северного потока». Польский премьер заявил, что американский президент угодил Германии, однако ФРГ – это не вся Европа. Интересы Берлина сейчас совпадают не столько с Евросоюзом, сколько с Россией и абсолютно не соответствуют трансатлантическим стратегиям.

Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ни у кого уже нет сомнений, что «Северный поток-2» будет достроен и введен в эксплуатацию.