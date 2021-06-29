Польский журналист Станислав Левицкий в своей публикации в издании Myśl Polska заинтересовался взглядом Украины на Вторую мировую войну. Он заявил, что Киев стремится всеми силами отделить себя от России, но при этом получается, что он принимает сторону гитлеровской Германии.

По словам Левицкого, Вторая мировая официально признана геноцидом. Действия Германии осуждены всем миром. На Нюрнбергском процессе все немецкие организации тех времен были объявлены преступными, а участников Третьего рейха привлекли к ответственности за военные преступления.

Но Украина в настоящее время активно пытается оспорить результаты Нюрнбергского трибунала. Она не только принимает сторону гитлеровской Германии, но и на самом высоком государственном уровне чествует ее приспешников из дивизии «СС Галичина». Эти акции, ранее редки, сегодня проводятся на Украине все чаще и получают поддержку не только от государства, но и от церкви.

Журналист напоминает, что сперва в Киеве и других городах прошли марши в честь 78-летия со дня создания дивизии. 13 июня на Украине были организованы похороны члена этой организации, а затем участника других бандеровских движений Ореста Васкула, на которые был отправлен президентский полк.

Автор публикации отмечает, что участие этого подразделения в похоронах выглядело так, будто глава государства лично почтил память умершего эсэсовца. Это довольно странно, потому что если бы дед Владимира Зеленского, воевавший против нацистской Германии, попал в плен к «СС Галичина», то они отнеслись бы к нему как к насекомому, подлежащему немедленному уничтожению.

Вторая мировая война, рассказывает автор, не была тем рыцарским состязанием, после которого можно спокойно вздохнуть, пожать друг другу руки и совместно вспоминать славное прошлое. Поэтому поведение президента Зеленского выглядит более, чем странно.