Минобороны России объявило, что отряд кораблей Северного флота 28 июня 2021 года покинул Североморск и отправился в поход к акватории Балтийского моря. Причины такой перегруппировки не объяснены, но, скорее всего, корабли примут участие в военно-морском параде текущего года в рамках центрального празднования Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает польский военный портал Defence24.

Польское издание отмечает, что парад кораблей и самолетов морской авиации всегда был важнейшей частью ежегодного праздника Военно-морского флота, основные мероприятия которого проводятся в Санкт-Петербурге. Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз лично участвовал в данной церемонии.

По мнению Defence24, присутствие Путина на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге следует ожидать и в этом году, о чем свидетельствует масштабная подготовка российского флота.

«Чтобы создать соответствующую обстановку и продемонстрировать силу своего собственного флота, русские перегруппировывают корабли разных флотов в Балтийское море, даже решив перебросить корабли из Каспийской флотилии по внутренним водным путям», – заявляет польский портал.

В этом году Северный флот дал первый сигнал о начале подготовки к морскому параду. Согласно сообщению Минобороны, военно-морскую базу в Североморске покинула корабельная группа с ракетным крейсером «Маршал Устинов» проекта 1164 «Атлант». Вероятно, это будет самый крупный корабль, участвующий в параде на рейде Кронштадта и Санкт-Петербурга (водоизмещение 11 280 тонн, длина 186,5 м, ширина 20,8 м).

Вместе с этим крейсером в сторону Балтийского моря вышли: большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 (водоизмещение 7620 т, длина 163,5 м и ширина 19 м, большой десантный корабль «Петр Моргунов» проекта 11711 (водоизмещение 6 600 т, длина 135 м, ширина 16,5 м) и спасательный буксир «Алтай» проекта 1452 (водоизмещение 3075 т, длина 92,6 м и ширина 15,39 м).

Хотя праздник Военно-морского флота традиционно проводится в последнее воскресенье июля (в этом году это будет 25 июля), подготовка к нему в России уже началась. Корабли Северного флота прибудут в Балтийское море в первой декаде июля. Но уже 28 июня 2021 года шесть дополнительных буксиров, танкеров и вспомогательных подразделений из Балтийска прибыли на военно-морскую базу в Кронштадте из Балтийска для обеспечения безопасности кораблей, участвующих в морском параде.

Из-за низкой маневренности на мелководье вокруг Санкт-Петербурга крупным российским кораблям придется помогать судам меньшего размера. Defence24 в связи с этим отмечает: «Русские сочли необходимым усилить военно-морские силы в Санкт-Петербурге. Они призваны не только выполнять задачи по буксировке и швартовке судов, участвующих в параде, но и способствовать пополнению запасов топлива и пресной воды. Следует помнить, что самые крупные корабли, вероятно, не будут шествовать перед президентом Путиным, а примут участие в статическом параде, поставив на якорь и пришвартовавшись в кильватерном строю на Кронштадтском рейде».