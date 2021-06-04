Учёные Университета Аризоны заявили, что у собак с рождения есть навыки, необходимые для общения с людьми.

В ходе исследования учёные проводили наблюдение за 375 щенками, которым было два месяца. Щенки с самого рождения практически не взаимодействовали с людьми. В исследовании в основном были задействованы щенки лабрадоров и золотистых ретриверов.

Тест заключался в том, что учёные прятали лакомства под одну из чашек, и затем показывали собакам на эту чашку. В другом исследовании учёные использовали во время общения с собаками голос на высоких тонах.

В итоге специалисты установили, что щенки обладают хорошей способностью воспринимать информацию от человека, даже с учётом того, что у них не было такого опыта в прошлом. При этом у некоторых щенков такая способность была лучше и, как учёные предположили, она была унаследована генами.

Недавно учёные пришли к выводу, что у собак уровень стресса зависит от взаимоотношений с хозяином. При этом на саму связь оказывает некоторое влияние даже порода питомца.