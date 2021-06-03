Гиперзвуковые ракеты, которые имеются в арсенале потенциальных противников США, представляют серьезную угрозу. Поэтому Пентагон должен активизироваться и в кратчайшие сроки начать тестовые запуски такого оружия, заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

По словам Уайта, Соединенные Штаты на несколько лет отстали от «врагов Америки», в распоряжении которых якобы имеются «огромные запасы баллистического вооружения». Поэтому сейчас США не должны стоять в стороне. Им необходимо развивать свое оружие для сдерживания потенциальных противников.

Только наличие новых гиперзвуковых систем, считает Уайт, позволит предотвращать возможные боевые конфликты и демонстрировать врагу силу и мощь американской армии.