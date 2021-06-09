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Представители центра Россельхознадзора в Нижнем Новгороде сообщили об обнаружении кишечной палочки в сливочном масле.

Специалисты ведомства занимались проведением платных анализов молокосодержащих продуктов. Во время одного из исследований они нашли в сливочном масле опасные бактерии. Они способны привести к быстрой порче молочной продукции и пищевому отравлению человека. При наличии патогенных штаммов, может даже развиться пищевая токсикоинфекция.

Отмечается, что изготовителю данных продуктов уже было отправлено предупреждение. При этом журналисты заявляют, что это уже не первый раз, когда в городе в сливочном масле находят кишечную палочку. Предыдущий случай произошел сравнительно недавно – 24 мая, когда бактерии были найдены на нижегородском предприятии по производству молочных продуктов.

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