Осенью состоятся масштабные военные учения «Запад-2021», в которых будут участвовать вооружённые силы России и Беларуси.

Кроме того, отмечается, что власти обеих стран работают над укреплением обороноспособности границ, а также разрабатывают совместную стратегию защиты от угроз. Подобная ситуация беспокоит НАТО, и они собираются внимательно следить за проведением учений. Также указывается, что в НАТО отнеслись к будущим учениям с негодованием.

Учения состоятся с 10 по 16 сентября, на них планируется отработать действия в ситуации эскалации военно-политической обстановки. Проводиться учения будут на территории и России, и Беларуси, но преимущественно во второй стране. Будут задействованы боевая авиация и танковые части. Согласно международным правилам, страны предупреждают о проведении своих учений другие государства заранее.

Ранее мы сообщали, что Россия собирается ответить на учения НАТО Sea Breeze повышенной боеготовностью у своих границ. Учения Sea Breeze начнутся уже 28 июня.