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28 июня начнутся масштабные учения НАТО Sea Breeze, в которых примет участие и Украина. Военный эксперт Александр Жилин рассказал, как Россия намерена отвечать на откровенно провокационные маневры у своих границ.

Он отметил, что Запад мгновенно впадает в истерику, когда РФ самостоятельно или совместно с Белоруссией проводят свои военные учения. Высокопоставленные чиновники НАТО в ответ на это сразу начинают на всех углах кричать о «российской агрессии» и делать громкие заявления. Однако сами они совсем не против тесно «прижаться» к границам РФ, отвечает эксперт.

Он заявляет, что ответом России на Sea Breeze станет повышенная боевая готовность Вооруженных сил. Перед которыми будет поставлена задача обеспечивать максимальную безопасность в Черноморском регионе и внимательно отслеживать буквально каждый шаг участников маневров.

Напомним, что учения Sea Breeze продлятся до 10 июля. Уже сейчас в акватории Черного моря находятся два британских и один голландский боевые корабли. Кроме того, сюда же движется эсминец «Лабун», принадлежащий ВМС США. Который якобы должен следить за «безопасностью». Хотя на самом деле его появление лишь повысит напряженность в регионе.

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