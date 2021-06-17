Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала комментарий недавнему заявлению главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена.

Как отмечается, на днях Бюден сообщил, что не исключает вторжения российских войск в страну. Он указал на необходимость укреплять взаимодействие Швеции и стран НАТО.

По словам Захаровой, в МИД РФ не могли проигнорировать подобное заявление. Она подчеркнула, что источником потенциальной агрессии снова называется Россия, и подобные заявления со стороны Швеции в последнее время звучат регулярно. Захарова предположила, что военное руководство Швеции таким образом пытается найти аргументы для наращивания военной мощи страны.

Также Захарова указала, что в Швеции игнорируют предложение России о возобновлении диалогов по военной линии. Они были заморожены в 2014 году по инициативе Швеции.

Недавно Мария Захарова высказалась насчёт нового закона на Украине, который определяет понятие «коренной нации». По её словам, этот закон укрепляет неонацистские и националистические позиции Киева.