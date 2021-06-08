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Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала украинский законопроект, который определяет понятие «коренной нации» на Украине. Она отметила, что новый закон лишь укрепляет неонацистские и националистические позиции Киева, не имеющие ничего общего с цивилизацией и демократией.

По словам Захаровой, законопроект определяет, что национальные меньшинства, у которых имеются свои собственные государства, не могут называться коренными народами на Украине. При этом они ограничиваются в правах в сравнении с «титульным народом» и в скором времени могут вообще отправиться «по месту геолокации вашего “национального” государства».

Под действие этого законопроекта подпадает несколько миллионов жителей Украины. И это не только русские, но и молдоване, белорусы, болгары, венгры и многие другие. Не имеют никакого значения сроки их проживания на территории страны – в любом случае они останутся бесправными, так как не подпадают под понятие коренных народов.

Представители российской Госдумы поддержали Захарову. Они сообщили, что Киев просто ищет новый повод продолжить полномасштабные боевые действия на Донбассе, поэтому придумывает все новые и новые дискриминационные законопроекты.

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  • 07.06.2021
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