На участке отвода сил рядом с населенным пунктом Золотое-4 на Донбассе Народная милиция ЛНР обнаружила бронетранспортер и самоходную установку, принадлежащие ВСУ. Представители ведомства напомнили Киеву, что это грубейшее нарушение условий режима прекращения огня.

Напомним, что отвод бронетехники в районе поселка «Золотое-4» состоялся сперва в 2016 году, а затем, повторно, в октябре 2019-го. Однако с тех пор Народная милиция неоднократно фиксировала появление танков, бронетранспортеров и других боевых машин ВСУ в зоне отвода сил.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала о не знающем границ мародерстве украинских военных. Так, в селе Крымское они целыми грузовиками вывозили из пустующих домов электронику, бытовую технику, мебель и строительные материалы. На требования соседей, которые присматривают за жильем, прекратить грабить дома, военнослужащие не реагировали.