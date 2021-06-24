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Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал отток туристов из Ялты.

Как он отметил, после пережитого в регионе наводнения люди начали покидать Ялту. Они скупают билеты на самолёты и улетают. В связи с этим даже выросли цены на такси в аэропорт.

По словам Константинова, это плохая ситуация и необходимо её переломить. Он отметил, что и сам слышал разговоры об отсутствии света и воды. Как он считает, ближайшие два-три дня будут весьма важными для успокоения города и его функционирования.

Константинов призвал не допустить оттока туристов из Ялты. Он отметил, что в скором времени необходимо возобновить работу пляжей, пускай даже и частично. Так, он отметил, что в некоторых посёлках пляжи пострадали не очень сильно, но купаться в море на них всё ещё запрещено. Он предлагает провести там анализы и начать пускать туристов хотя бы частично.

Недавно мы сообщали, что изменение климата может спровоцировать наводнения по всему миру. По словам учёных, необходимо принимать срочные меры, чтобы помешать этому.

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