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Учёные считают, что климатические изменения могут спровоцировать большое количество осадков и, как следствие, наводнения.

Как сообщается, по мнению учёных, интенсивность дождей в будущем будет увеличиваться. Кроме того, учёные изучили около 170 научных работ и выяснили, что практически по всему миру экстремальные осадки приведут к увеличению вероятности наводнений в небольших и городских водосборных бассейнах. При этом в водосборах покрупнее вероятность наводнений зависит ещё и от других факторов.

Также отмечается, что увеличение осадков было замечено на протяжении XX и XXI веков. Поэтому специалисты отмечают необходимость принятия срочных мер, касающихся изменения климата. В числе необходимых мер называется соблюдение Парижского соглашения и усилия по ограничению потепления до +1,5 градуса Цельсия.

Недавно учёные сообщили, что из-за таяния ледников может произойти эффект “климатического домино“. Для выяснения этого было проведено около трёх миллионов компьютерных симуляций.

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  • Анна
  • 07.06.2021
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