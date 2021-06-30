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Владимир Бобков, член Крымского парламента, отметил, что проходы украинских и натовских кораблей возле полуострова с нарушением границ РФ могут привести к серьезным последствиям.

Ранее Игорь Романенко, экс-замглавы Генштаба ВСУ, при беседе с украинскими журналистами заявил, что суда Североатлантического альянса и НАТО могут беспрепятственно пройти рядом с побережьем Крыма, как это раньше сделал эсминец британских ВМС. Бобков при этом отметил, что если это произойдет, то РФ придется жестко ответить на данную провокацию.

Крымский парламентарий добавил, что на полуострове постоянно следят за перемещениями боевых кораблей других стран, поэтому РФ может заранее определить, когда они пытаются войти в ее территориальные воды. Сразу после этого им будет отправлено предупреждение. В случае его игнорирования последствия для нарушителей окажутся необратимыми.

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