Вода, которая начала просачиваться через разрушающуюся дамбу на Северо-Крымском канале, может не соответствовать санитарным нормам. Поэтому ее использование полностью исключено, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Он также отметил, что Киев вообще отрицает прорыв и называет информацию о нем ложью.

Константинов также напомнил, что на Украине много лет не обращают внимания на необходимость соблюдения санитарных норм, из-за чего вода может содержать вредные и даже опасные для здоровья вещества.

«И нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», – заявил спикер.

Константинов также отметил, что ограничения на использования воды в этом году немного смягчили, так как правительство РФ предприняло необходимые меры для решения проблемы. В дальнейшем ситуация будет улучшена и без воды из Северо-Крымского канала, в которой ранее обнаружили повышенное содержание радионуклидов.