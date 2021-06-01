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Представители «АИС Город» сообщили, что компания собирается протестировать свою систему анализа поведения, созданную на базе нейросети, в одном из учебных заведений Подмосковья.

Новейший комплекс безопасности планируется интегрировать до конца текущего года. Он сможет в режиме реального времени следить за инфраструктурой образовательного учреждения, питанием школьников и необходимостью в оказании им медпомощи. Камеры смогут выявлять нестандартное поведение учеников или опасные ситуации, включая катание на перилах или бег по лестницам.

Отмечается, что при обнаружении опасности система тут же оповестит о ней педагогов и иных работников школы. Специалисты указывают на то, что определением психологического и эмоционального состояния ребенка займется искусственный интеллект. На интеграцию подобной системы потребуется потратить от 0,5 до 7 миллионов рублей.

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