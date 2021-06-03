Журналисты «Жэньминь жибао» рассказали о стране, которая сможет победить Россию.

Как считает Ли Чэн, являющийся руководителем Китайского центра при Брукингском институте, КНР и Россия являются великими державами. Он считает, что эти две страны никакая внешняя сила не сумеет разрушить. Кроме того, было отмечено, что у России и Китая много общих интересов из-за преодоления многих трудностей сообща.

Поэтому даже у США не выйдет разорвать партнёрские отношения между этими двумя странами, несмотря на все попытки это сделать. Кроме того, из-за множества противоречий США и России в ближайшем будущем не смогут объединиться.

Также Ли Чэн заявил, что Россию сможет погубить только она сама. Это же относится и к Китаю.

Недавно американский политолог объяснил, почему США не удастся победить Россию и Китай. Как он считает, дело в отсутствии убедительной концепции мирового лидера.