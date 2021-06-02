Роберт Каплан, политолог из США, отметил, что по причине возникновения внутреннего раскола в Соединенных Штатах им не удастся победить КНР и РФ.

Согласно словам публициста, в прошлом столетии Вашингтону удалось «разгромить» СССР, который эксперт считает империей, благодаря наличию политического единства в стране. Он уверен, что американским властям удалось удачно воспользоваться озабоченностью правами человека в других государствах в виде внешнеполитического инструмента, что позволило объединить людей.

Сейчас же, по мнению Каплана, США уже не могут занять лидерские позиции из-за утраты политического центра. В стране отсутствует убедительная концепция мирового лидера, с помощью которой она могла бы обойти Россию или Китай. При этом эксперт считает, что права человека все еще представляют собой мощный рычаг давления на другие государства.