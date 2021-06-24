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Инцидент в Черном море является наглядным подтверждением заявлений Украины об «агрессивности» России. Поэтому Североатлантический альянс еще раз должен задуматься над тем, чтобы перевести сотрудничество с Киевом на более высокий качественный уровень.

Именно в таком духе высказался глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что «оккупация» Крыма Россией дает ей возможность превратить международные воды в свои собственные и диктовать условия не только украинским, но и натовским кораблям.

Напомним, что эсминец Defender в среду приблизился на расстояние около 19 километров к Крымскому полуострову и нарушил границу российских территориальных вод. На предупреждения по радио корабль не отреагировал, поэтому российским военным пришлось открывать огонь и производить предупредительное бомбометание с самолета Су-24М.

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  • Анна
  • 21.06.2021
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