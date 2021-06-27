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В Германии заявили, что инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма может привести к серьёзным последствиям для страны. Об этом сообщают журналисты издания ND, пересказом их публикации поделилось агентство «ПолитРоссия».

Как указали немецкие журналисты, в Великобритании поначалу отрицали произошедшее. Но позже Министерство обороны России опубликовало ролики, которые продемонстрировали, как развивалась ситуация.

Кроме того, авторы статьи указали на то, что Defender оснащён ракетным вооружением и обычно действует в составе авианосной ударной группы Великобритании, во главе которой находится авианосец HMS Queen Elisabeth. Но этот авианосец вместе с девятью кораблями сопровождения в настоящее время направляется в Азию, и поблизости от Крыма они не проходили. Таким образом, немецкие журналисты задались вопросом о том, что вообще делал Defender рядом с Крымом.

Также журналисты заявили о том, что поблизости от Крыма в скором времени могут появиться и немецкие корабли. Как было указано, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах недавно заявил, что союзники по НАТО считают немецких военных «беззубыми тиграми». Авторы статьи предположили, что это указывает на намерение отправить фрегаты Германии к берегам Крыма.

Недавно СМИ Германии раскритиковали Великобританию из-за инцидента с эсминцем Defender. Как было указано, действия эсминца могут привести к тому, что Чёрное море станет опасным регионом.

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