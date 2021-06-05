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В Германии прокомментировали интервью с Романом Протасевичем, которое было показано на белорусском телевидении.

Как отмечается, Протасевич является одним из основателей Telegram-канала NEXTA, который в Белоруссии был признан экстремистским. Его задержали после того, как в Минске приземлился самолёт, летевший в Вильнюс из Афин. Интервью было показано в четверг. В рамках этого интервью Протасевич признался в том, что занимался организацией действий, которые нарушали общественный порядок.

Как заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберг, правительство самым серьёзным образом осуждает эту демонстрацию. Также было предположено, что на Протасевича оказывали давление, и потому он дал такие признания, которые Зайберт считает неправдоподобными.

Как мы ранее сообщали, Роман Протасевич в интервью рассказал, кто контролирует оппозицию страны и демонстрации протестов. Также он раскрыл, из-за кого произошла посадка самолёта, в котором его задержали.

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