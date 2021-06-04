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В своем интервью белорусскому телеканалу ОНТ задержанный в Минске блогер Роман Протасевич рассказал, кто именно контролирует оппозицию страны и демонстрации протестов. По его словам, лидер оппозиционных сил Светлана Тихановская получает средства напрямую от литовских властей и, соответственно, от налогоплательщиков этой страны.

Кроме того, контроль над протестами в Беларуси осуществляет «Белорусский дом» в Польше, который, по словам Протасевича, на самом деле не помог еще ни одному белорусу.

Кроме того, блогер рассказал о своем уважении к Александру Лукашенко, удержавшему власть в стране, о том, что он полностью признает собственную вину. Кроме того, Протасевич отметил, что виновником посадки самолета является организация, которая с помощью хакеров рассылает фейки о минировании.

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