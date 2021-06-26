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Глава партии “Альтернатива для Германии” Тони Крупалла заявил, что идея с выплатами Киеву компенсаций за газопровод «Северный поток-2» выглядит «безумной», сообщает агентство “РИА Новости”. Депутат Бундестага также считает, что Россия не должна платить какие-либо сборы за транспортировку голубого топлива, если она перегоняет его по трубопроводам, не предусматривающим подобной оплаты.

По словам Крупалла, с экономической точки зрения подобные решения являются совершенно недопустимыми.

Напомним, что Соединенные Штаты намерены продолжить переговоры с немецкой стороной, чтобы найти способ защитить Украину от проблем, связанных с прекращением транзита газа в Европу. Кроме того, они собираются чинить России новые препятствия, чтобы не дать ей быстро ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию.

О компенсациях ранее заговорил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что страна намеревается получить первые деньги сразу же, как «Северный поток-2» начнет полноценно функционировать.

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