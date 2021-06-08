В Сербии дали оценку танкам Т-72Б1МС, полученных недавно от России.

Как сообщается, Россия передала Сербии 30 танков. На днях в стране показали промо-ролик и продемонстрировали в нём полученные танки.

Подполковник Горан Йованович из Управления планирования и развития Генштаба сравнил Т-72Б1МС с М-84, который находится на вооружении армии Сербии. Согласно его заявлению, Т-72Б1МС, если сравнивать с М-84 и изначальным Т-72, заметно лучше. Он оценил его подвижность и маневренность, которая возможна благодаря двигателю на 840 л.с., степень боевой защиты, а также боевую мощь.

Также Т-72Б1МС имеет индикаторы, демонстрирующие состояние танка, улучшенные оптико-электронные прицелы и другие новшества. Однако Йованович также заявил, что Т-72Б1МС немного слабее Т-72Б3 по бронезащите.

Недавно полковник Сергей Хатылев рассказал о преимуществах модернизированного танка Т-90 «Прорыв». Как отмечается, этот танк усилит Южный военный округ.