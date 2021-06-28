28 июня в Чёрном море стартовали учения Sea Breeze, участие в которых принимают страны НАТО, а также Украина.

Как сообщается, в этом году задействовано наибольшее количество стран за всё время. Так, указывается, что участвуют 17 стран, входящих в НАТО, и партнёры Альянса. Всего в учениях задействуют 32 корабля и 40 самолётов, а также 18 специальных подразделений и водолазных групп. Отмечается, что в маневрах примет участие около пяти тысяч военных.

Учения призваны отработать самые разные возможные сценарии военных действий, как на море и в воздухе, так и на суше, и даже под водой. Кроме того, будет отработана противовоздушная оборона и поисково-спасательные операции.

На днях к учениям присоединился эсминец USS Ross ВМС США. Как было указано, его участие в маневрах является демонстрацией поддержки Украины со стороны США. Эсминец был взят под наблюдение со стороны России.

Недавно эксперт Виктор Баранец заявил, что учения Sea Breese не представляют для россиян опасности. По его словам, российские вооружённые силы не допустят инцидентов.