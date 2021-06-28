читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

28 июня в Чёрном море стартовали учения Sea Breeze, участие в которых принимают страны НАТО, а также Украина.

Как сообщается, в этом году задействовано наибольшее количество стран за всё время. Так, указывается, что участвуют 17 стран, входящих в НАТО, и партнёры Альянса. Всего в учениях задействуют 32 корабля и 40 самолётов, а также 18 специальных подразделений и водолазных групп. Отмечается, что в маневрах примет участие около пяти тысяч военных.

Учения призваны отработать самые разные возможные сценарии военных действий, как на море и в воздухе, так и на суше, и даже под водой. Кроме того, будет отработана противовоздушная оборона и поисково-спасательные операции.

На днях к учениям присоединился эсминец USS Ross ВМС США. Как было указано, его участие в маневрах является демонстрацией поддержки Украины со стороны США. Эсминец был взят под наблюдение со стороны России.

Недавно эксперт Виктор Баранец заявил, что учения Sea Breese не представляют для россиян опасности. По его словам, российские вооружённые силы не допустят инцидентов.

Вам может понравиться

Россия выставила Великобританию «изгоем» после инцидента в Чёрном море

Из-за инцидента в Чёрном море Великобритания ухудшила свои отношения с Россией, которые и без того были сложными. Об этом сообщает CNN. Согласно заявлению политолога Найджела Гулд-Дэвиса, сейчас остальные страны наблюдают
  • Анна
  • 26.06.2021
  • читать 1 минуту

ЦАР предлагает странам Африки объединить усилия для защиты от агрессии Запада

Центральноафриканское издание Ndjoni Sango выпустило материал, в котором жители республики рассказали об отношении к западным государствам. Они предложили странам региона объединиться для противодействия иностранному вмешательству. Журналисты отметили, что люди устали

В Германии заявили о намерениях отправить свои корабли к берегам Крыма

В Германии заявили, что инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, может привести к серьёзным последствиям для страны. Об этом сообщают журналисты издания ND, пересказом их публикации поделилось агентство «ПолитРоссия».
  • Анна
  • 27.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июня – небольшой дождь, до 22 °C | город Мытищи: погода, 28 июня – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев: погода, 28 июня – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июня – переменная облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 28 июня – небольшая облачность, до 27 °C |