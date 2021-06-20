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Через неделю в Черном море начнутся учения Sea Breeze, которые станут самыми крупными в регионе за последние несколько лет. Они вызывают беспокойство у России, так как могут сопровождаться провокациями со стороны НАТО. Кроме того, Соединенные Штаты планируют использовать эти маневры для передачи Украине вооружения и техники для захвата Донбасса.

Страхи и тревогу, связанные с предстоящими натовскими учениями, прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец. Он заметил, что для граждан России в них нет никакой опасности. Вооруженные силы «держат ушки на макушке» и не допустят никаких серьезных инцидентов.

По словам Баранца, в учениях будет принимать участие не более 30 000 военнослужащих Североатлантического блока, поэтому никакой угрозы они для Москвы не представляют. Другое дело, что в случае конфликта НАТО может подтянуть крупную армию из других регионов планеты. Но вероятность этого минимальна, так как цель маневров – поиграть мускулами, а не развязать боевые действия.

Нашел Баранец и большой плюс в учениях Альянса. По его словам, РФ сможет наблюдать за действиями войск НАТО, изучать их стратегию и брать на заметку ошибки и просчеты.

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