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Чешские власти намерены требовать от России компенсацию за взрывы складов с боеприпасами во Врбетице, однако в материалах расследования имеются серьезные уязвимости, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на чешские средства массовой информации.

Местные журналисты напоминают, что в ходе скандала Чехия продемонстрировала паспорта «агентов ГРУ», однако «забыла» опубликовать электронное письмо, якобы направленное Бошаровым и Петровым компании Imex Group. Именно она арендовала склады во Врбетице, которые позже были взорваны.

Изначально СМИ писали о том, что письмо действительно было отправлено «двумя агентами ГРУ», однако потом внезапно выяснилось, что адрес отправителя – это Национальная гвардия Таджикистана. Также сообщается, что именно в письме находились изображения паспортов Бошарова и Петрова, однако в отличие от них содержание послания не раскрывается. Журналисты, внимание которых привлекли непонятные моменты с письмом, сообщают, что скорее всего его не было вообще. Либо же послание сфабриковали как раз для того, чтобы обвинить Россию.

В этом случае контрразведка Чехии просто получила из своих источников изображения паспортов «агентов ГРУ», а затем придумала историю с письмом, что и позволило организовать скандал.

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