Вчерашние действия британского эсминца Defender являлись частью стратегии Североатлантического альянса. Которая подразумевает усиление активности кораблей НАТО в Черном море и новые вызовы для Москвы.

Журналист Тим Огден, представляющий издание The Spectator, предполагает, что провокация вполне может быть и инициативой Великобритании. Которая недавно покинула Европейский Союз и теперь пытается доказать сама себе собственную значимость. Но в любом случае Россия продемонстрировала, что ни один такой инцидент не останется без внимания.

РФ показала, что будет защищаться, поэтому вероятность вооруженного столкновения существенно возрастает. По мнению Огдена, вооруженный конфликт, даже с гибелью британских или российских военных, вряд ли приведет к началу Третьей мировой войны. Однако становится очевидным, что Вторая холодная война уже началась.

Автор отмечает, что британские власти называют действия эсминца «осуществлением некоторых миссий». Но на самом деле их цель вполне понятна – провокация была необходима, чтобы выяснить, как будет действовать Россия в случае нарушения ее границ.