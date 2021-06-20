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В администрации Ростова собираются отдать на приватизацию семь автомобилей премиум бизнес-класса.

Как сообщается, речь идёт о моделях Audi A6, Audi A8, Hyundai Genesis, Renault Megan II, а также о трёх автомобилях Ford Mondeo. Все автомобили были выпущены в период от 2004 до 2012 года. Цена продажи не раскрывается, но, по сведениям интернет-сервисов, стоимость данных моделей оценивается в сумму от 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.

Решение о том, что делать с этими автомобилями далее, будет принято во время заседания гордумы седьмого созыва, которое состоится 22 июня. В пресс-службе администрации также отметили, что решение о том, чтобы отдать автомобили на приватизацию было принято из-за того, что их невозможно эксплуатировать. При этом ремонтировать их нецелесообразно с экономической точки зрения.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области может появиться первый в России частный космодром. Его планирует построить компания Success Rockets.

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