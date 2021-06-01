Отправка Россией своего разведывательного корабля к побережью Гавайских островов в канун испытаний американской противоракеты SM-6 не может быть простой случайностью, уверены авторы издания USNI. По их мнению, это хитрый план РФ, направленный на срыв тестовых запусков.

Кроме того, эксперты отмечают, что сразу после появления разведывательного корабля «Карелия» рядом с американскими границами, США заговорили о необходимости возобновить диалог с Москвой. Это тоже вряд ли является совпадением.

Но и это еще не все. Жители Гавайских островов испугались появления корабля-разведчика РФ. Они предположили, что Москва готовит операцию «Крым 2.0», что является полным абсурдом.

На гавайском полигоне Баркинг Сэндз, что на острове Кауаи, планировался запуск новейших гиперзвуковых противоракет SM-6, которые в ходе испытаний должны были перехватить баллистическую ракету. На объект приехали все высокопоставленные специалисты, однако в назначенное время пуск не состоялся именно из-за российского корабля. Испытания сверхсекретного оружия провели на несколько дней позже, однако успеха они не принесли. Противоракеты так и не справились со своей основной задачей.