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На телеканале NewsOne парламентарий Харьковского горсовета Андрей Лесик, представляющий партию ОПЗЖ, поздравил граждан соседнего государства с Днем России. Это возмутило журналиста Виктора Майстренко, который не сумел воздержаться от старого доброго русского мата.

«Это ***** (конец)», – заявил он. Продолжив, что Украина находится с Россией в «состоянии войны», а дружить с ней будет лишь после того, как та «развалится к чертовой матери».

После эфира журналист продолжил тему. И уже без мата написал, что находясь в окружении коренных жителей Украины, «топящих за Россию», чувствует себя жителем «скрепной территории, борющейся с аборигенами против «их Рашки». Майстренко назвал это ощущение «прикольным».

Россияне уже получили поздравления от белорусского лидера Александра Лукашенко, американского госсекретаря Энтони Блинкена, а также от главы КНДР Ким Чен Ына.

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