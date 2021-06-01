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Киев разместил у границ России в Крыму сразу шесть зенитно-ракетных комплексов. И это еще не предел, так как колонны техники с дополнительными ЗРК еще движутся к российским рубежам, сообщает портал Avia.Pro.

Авторы публикации считают, что Украина решила в очередной раз повысить градус напряженности на границе с Крымским полуостровом. Она переправляет сюда ракетное вооружение из центральных и западных областей страны. В чем причина такой массовой переброски техники, не сообщается.

Не исключено, что Киев планирует проведение новых учений неподалеку от Крыма. Однако ему следует помнить, что подобные провокации ни к чему не приведут. Российские войска, охраняющие полуостров, готовы к любым вариантам развития событий и обязательно дадут отпор, если Украина пойдет на обострение ситуации. Также вероятно использование ВС РФ комплексов радиоэлектронной борьбы, которые находятся в Крыму.

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