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ВВС Украины стремительно осваивают приобретенные у Турции беспилотные аппараты Bayraktar TB2, а также разрабатывают собственные БПЛА. Кроме того, они активно покупают «умные боеприпасы», которые намереваются использовать против российских танков.

Так, на выставке «Вооружение и безопасность-2021, которая подходит к завершению в Киеве, Украина представила макет беспилотного аппарата собственного производства ACE ONE. На демонстрационном ролике хорошо видно, как этот дрон наносит удары по российским танкам Т-90. И хотя БПЛА сейчас находится на самых ранних стадиях разработки, цели Киева вполне ясны.

Еще в 2019 году Украина начала приобретать у Турции не только «Байрактары», но еще и бомбы MAM-C и MAM-L. Эти высокоточные боеприпасы хорошо зарекомендовали себя в Нагорном Карабахе и вполне могут быть задействованы Киевом на Донбассе. Бомбы предназначены именно для турецких беспилотников, о которых украинская сторона постоянно рассказывает в связи с войной на востоке.

Кроме того, Киев вполне может установить эти боеприпасы на собственные беспилотники и использовать их для уничтожения танков противника. Уже не в анимационном видео, а в реальных боевых действиях.

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