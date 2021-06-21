Специалисты из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии заявили о способности коронавируса влиять на клетки крови.

Для анализов учёные взяли около четырёх миллионов клеток крови у пациентов. Среди них было 17 пациентов с коронавирусом, 14 выздоравливающих, и ещё 24 здоровых человека.

Обнаружилось, что в долгосрочной перспективе COVID-19 может оказать влияние на размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Кроме того, из-за коронавируса некоторые клетки могут деформироваться.

Подобные изменения были выявлены у людей даже спустя более полугода после госпитализации, что говорит о долгосрочности данных последствий. Также эти изменения объясняют повышенный риск некоторых заболеваний, которые наблюдаются у пациентов с коронавирусом даже после излечения.

Ранее специалисты рассказали о симптомах индийского штамма коронавируса. Они отличаются от стандартных признаков, и потому стоит обратить на них пристальное внимание.