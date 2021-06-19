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Индийский коронавирус «Дельта», образовавшийся в результате мутаций, стремительно распространяется по миру. Основные его симптомы – те же, что и у изначального варианта патогена. То есть, лихорадка, потеря вкуса и обоняния, сухой кашель. Но кроме этого, на наличие в организме индийского штамма могут указывать и другие признаки.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор, представляющий Королевский колледж Лондона, заявил, что необходимо обращать внимание и на такие явления, как болевые ощущения и першение в горле, насморк, головная боль. Они больше напоминают простудное заболевание, чем Covid, что создает дополнительную опасность.

По словам Спектора, возникновение ощущения дискомфорта из-за этих признаков, а также появление каких-то необычных реакций организма должны стать поводом для обращения к врачу и самоизоляции.

Профессор также сообщил, что коронавирус «Дельта» значительно быстрее проникает в человеческий организм, что может стать причиной множественных осложнений. Поэтому начинать лечение необходимо как можно скорее после выявления первых симптомов.

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