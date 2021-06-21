Специалисты из Бернского университета и Национального центра компетенции в области исследований разработали технологию, которая может определять признаки жизни с большой высоты.

Разработка получила название PlanetS. Она позволяет даже на большом расстоянии определять гомохиральность молекул в клетках организмов. Благодаря этой биосигнатуре можно определять признаки жизни.

В эксперименте учёные поднялись на вертолёте, который перемещался со скоростью 70 километров в час. Разработка помогла обнаружить данную биосигнатуру на расстоянии в два километра. Как было отмечено, весьма важным является то, что сигнатура была обнаружена за считанные секунды даже в условиях перемещения.

Отмечается, что PlanetS имеет большое значения для дальнейшего развития дистанционного зондирования.

Недавно в США сообщили о разработке оптического волокна, которое может принимать, хранить и отправлять цифровые данные. Это возможно благодаря чипам, взаимодействующим друг с другом.