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Ученые Массачусетского университета без всякой ложной скромности заявили, что совершили революцию в сфере создания военной формы. Они разработали для неё специальное оптическое волокно, которое может принимать, хранить и отправлять цифровые данные. Подробности об уникальном инновационном материале опубликованы в издании CyberDefence24.

Авторы изобретения, представляющие Армейский институт солдатских нанотехнологий, рассказали, что очень тонкий и гибкий материал будет вшиваться непосредственно в военную форму. Он не менее десяти раз способен перенести стирку, а также хорошо выдерживает механические и другие агрессивные воздействия.

Обнаружение данных, их анализ и передача осуществляется благодаря чипам, взаимодействующим друг с другом. Цифровые возможности волокна позволяют получить необходимую информацию о местоположении бойца, а также передавать ему сигналы об опасности, отслеживать состояние физического и психического здоровья солдата.

Профессор Массачусетского университета Йоэль Финк рассказал, что исследования «умного» волокна для солдатской униформы продолжаются. Поэтому раскрыть все его преимущества пока не представляется возможным. Однако уже сейчас известно, что материал сможет предупреждать бойцов о возможной опасности, о травмах или проблемах со здоровьем, выполнять целый ряд других функций. Для этого ученые намерены встроить в него искусственный интеллект.

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