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Исследователи из Швеции смогли выяснить, что у собак уровень стресса во многом зависит от того, какие у них выстроены отношения с хозяином. При этом на саму взаимосвязь влияет порода питомца.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого собрали образцы шерсти у животных и волос у их владельцев, а затем проверили в них показатель кортизола. Данный гормон демонстрирует, насколько часто человек и его питомец оказывались в стрессовых ситуациях в последние месяцы. При этом полученные данные были разделены по породам собак: 24 из них в плане генетики ближе всего находятся к волкам, а 18 – выведены людьми для охоты.

В результате оказалось, что личность хозяина значительно влияет на стресс у собак из второй группы. У животных из первой категории, в которую вошли хаски, сиба-ину, лайки и так далее, подобная взаимосвязь отсутствовала. Возможно, эта особенность была случайно спровоцирована селекционерами.

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  • Анна
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