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Необходимость переселения жителей Земли на Марс, о которой постоянно говорит американский изобретатель Илон Маск, не имеет под собой никаких оснований. Кроме того, столь дальний перелет может негативно сказаться на состоянии здоровья первых колонистов.

Такое заявление сделал российский ученый Вячеслав Турышев, представляющий Лабораторию реактивного движения НАСА. Он отметил, что Маск пугает землян астероидом, который якобы должен столкнуться с нашей планетой. Однако вероятность такого столкновения остается чрезвычайно низкой.

Кроме того, Турышев уверен, что и другие проблемы, из-за которых на Земле может произойти анонсируемая американским бизнесменом глобальная катастрофа, сильно преувеличены.

По мнению ученого, сегодня отсутствуют технологии, которые могут обеспечить жизнедеятельность человеческого организма во время длительного перелета на Марс. В ходе полета космическая радиация способна повредить ДНК астронавтов и колонистов. Кроме того, у людей атрофируются мышечные ткани, так как им придется много времени провести без движения.

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