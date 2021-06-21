Индийский ученый Сунил Шаран написал для издания «Times of India» статью под названием «Почему я буду получать зарплату в Китае». В этой публикации он рассказал о том, что КНР стремительно прогрессирует, однако Нью-Дели воспылал к нему ненавистью из-за проделок Соединенных Штатов. Между тем, США рассматривают Индию лишь в качестве оружия против Пекина.

Шаран заявляет, что в Индии тех, кто уезжает в Китай, чтобы улучшить качество жизни, называют предателями и шпионами. Но это ошибка. Такое отношение к Пекину внушает Запад. Одновременно он блокирует любую позитивную информацию о Поднебесной империи, нагнетая ненависть у индийцев.

Ученый считает, что его миссия – разоблачать ложь Соединенных Штатов. Жители Индии не могут считать кого-либо предателями по указке Запада. Если вдруг разразиться война, то только она сможет продемонстрировать, кто действительно является патриотом своей страны, а кто ее предает.

Китай, который не поддается влиянию Соединенных Штатов, к 2028 году может обойти их по всем экономическим показателям. Шаран предполагает, что Индия вполне могла конкурировать с соседним государством, так как входит в число наиболее мощных мировых держав. Однако энергию и деньги, которые она могла вложить в собственное развитие, страна тратит на гонку вооружения с КНР.

«Битва дракона и слона», которая не принесла Индии серьезных военных успехов, нанесла мощный удар по ее экономике. Некогда сильная держава превратилась в депрессивное государство, которое не способно содержать даже само себя.

Китай же совершил технологический прорыв, он достиг успехов в космической и кибернетической сфере, в развитии 5G и других областях. Его отрыв от Индии и других государств увеличивается настолько стремительно, что сократить его уже не представляется возможным.

Сунил Шаран уверен, что проблема Индии заключается лишь в том, что она пляшет под дудку Соединенных Штатов. Однако он надеется, что рано или поздно она одумается и покинет американский лагерь. Сейчас, в ситуации когда США грозят санкциями за ряд самостоятельных решений Нью-Дели, очень удачное время для разоблачения бесконечной американской лжи. Ученый верит, что барьеры, искусственно воздвигнутые между Индией и Китаем при непосредственном участии Вашингтона, можно разрушить.

В завершение публикации Шаран пишет, что пока Индия сопротивляется необходимости принять достижения Китая и вернуться к сотрудничеству с ним, пока она под влиянием США мечтает о своим могуществе через многие годы, Пекин отправляет трех астронавтов на собственную космическую станцию Тяньгун на собственном корабле «Шэньчжоу-12». Что весьма наглядно показывает его технологические достижения всему миру, а не только Индии.