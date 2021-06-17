Многочисленные исследования, проведенные за последние два года, убедительно доказали, что коронавирусы способны разрушать ткани пациента и в буквальном смысле убивать клетки организма носителя. Однако до сих пор не удалось точно установить, каким образом происходит этот процесс. Ученые Гонконгского университета решили заполнить пробелы.

Они выяснили, что разрушение клеток происходит при попадании в организм трех разновидностей коронавируса – спровоцировавшего пандемию SARS-Cov-2, а также ранее изученных патогенов Mers-Cov и SARS-Cov-1.

Чтобы понять, как именно происходит процесс уничтожения клеточных тканей, ученые поместили их в чашку Петри и подвергли воздействию коронавируса Mers. Получить ответ на свой вопрос ученым удалось только после анализа мРНК инфицированных клеток.

В результате выяснилось, что попадая в легочные ткани, коронавирус изменяет гены, которые отвечают за выработку белка PERK. Который, собственно, и запускает процесс под названием апоптоз. То есть, уничтожение клеток перед их обновлением. Mers-Cov вносит изменение в гены и провоцирует увеличенную выработку белка, благодаря чему процесс гибели клеточных тканей происходит значительно быстрее. А вот появления новых клеток уже не происходит вообще.

Исследователи проверили эту теорию, просто прекратив выработку белка PERK. Сразу же после того апоптоз прекратился вместе с распространением коронавируса по клеточным тканям. Тот же результат был получен во время эксперимента на мышах. Однако метод сработал только для вируса Mers. С патогенами SARS-Cov-1 и SARS-Cov-2 возникла проблема – несмотря на практически полное отсутствие белка, процесс разрушения продолжался.

После новых экспериментов ученым все же удалось найти ингибитор, который сперва замедляет, а затем и вовсе прекращает процесс апоптоза. Тем самым они справились с негативным воздействием на клетки и других коронавирусов.

По мнению ученых, это весьма эффективный способ победить коронавирусную инфекцию. Достаточно лишь использовать ингибиторы, которые останавливают разрушение клеточных тканей, чтобы предотвратить распространение патогена и негативные последствия для организма.